Zona rossa, decreto covid e regole: cosa cambia dal 15 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) Impennata di contagi da coronavirus e l’Italia – con indice Rt a 1.16 – diventa Zona rossa con ben 11 fra province e regioni interessate da nuove regole, divieti e restrizioni in base al decreto covid appena varato dal governo. decreto che blinda la Pasqua 2021, cancella di fatto le zone gialle con il passaggio diretto in arancione e che sarà in vigore da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile. Dopo gli ultimi dati relativi all’epidemia rilasciati ieri dall’Iss, cambia quindi la ‘mappa dei colori’ del Paese: passano in Zona rossa Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise, già in rosso. Tutte le altre ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Impennata di contagi da coronavirus e l’Italia – con indice Rt a 1.16 – diventacon ben 11 fra province e regioni interessate da nuove, divieti e restrizioni in base alappena varato dal governo.che blinda la Pasqua 2021, cancella di fatto le zone gialle con il passaggio diretto in arancione e che sarà in vigore da lunedì 15fino al 6 aprile. Dopo gli ultimi dati relativi all’epidemia rilasciati ieri dall’Iss,quindi la ‘mappa dei colori’ del Paese: passano inEmilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise, già in rosso. Tutte le altre ...

