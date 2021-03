Zona arancione e rossa: cosa si può fare, dove si può andare e le regole dal 15 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) Impennata di contagi da coronavirus e l’Italia – con indice Rt a 1.16 – diventa Zona rossa con ben 11 fra province e regioni interessate da nuove regole, divieti e restrizioni in base al decreto Covid appena varato dal governo. Decreto che blinda la Pasqua 2021, cancella di fatto le zone gialle con il passaggio diretto in arancione e che sarà in vigore da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile. Dopo gli ultimi dati relativi all’epidemia rilasciati ieri dall’Iss, cambia quindi la ‘mappa dei colori’ del Paese: passano in Zona rossa Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise, già in rosso. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Impennata di contagi da coronavirus e l’Italia – con indice Rt a 1.16 – diventacon ben 11 fra province e regioni interessate da nuove, divieti e restrizioni in base al decreto Covid appena varato dal governo. Decreto che blinda la Pasqua 2021, cancella di fatto le zone gialle con il passaggio diretto ine che sarà in vigore da lunedì 15fino al 6 aprile. Dopo gli ultimi dati relativi all’epidemia rilasciati ieri dall’Iss, cambia quindi la ‘mappa dei colori’ del Paese: passano inEmilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise, già in rosso. Tutte le altre Regioni saranno in areaper ...

Advertising

ladyonorato : Zona arancione in #Sicilia è una mazzata all’economia dell’isola nel momento in cui tentava di rialzarsi. Le “ragio… - Corriere : ??L’Italia chiude da lunedì, giorno in cui 12 regioni entreranno in zona rossa. La mappa potrebbe cambiare così??… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Quasi tutta Italia verso la zona rossa o arancione dal 15 marzo: solo 4 regioni nelle fasce basse. Le… - CataniaToday : Da lunedì Sicilia arancione e a Pasqua zona rossa nazionale - twitteggiando1 : @Corriere ...e l'oscara va a...50 sfumature di arancione! Se l'è giocata fino all'ultimo con (zona) Profondo Rosso -