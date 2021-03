Wonder Woman 1984: perché è il film-simbolo della stagione 2020-2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Partendo dal caso di Wonder Woman 1984, analizziamo la curiosa strategia della Warner Bros. per l'anno in corso e le sue implicazioni generali. Dal 12 marzo, un mese dopo l'uscita sulle varie piattaforme digitali, il pubblico italiano può rivedere Wonder Woman 1984 in formato fisico, con l'edizione DVD e Blu-ray. Quella che solitamente sarebbe solo l'ennesima tappa per un titolo standard a livello di distribuzione in questo caso però ha un sapore diverso, poiché dà una consistenza fisica a quello che in molti paesi, compreso il nostro, è stato un film "fantasma", penalizzato dalla chiusura delle sale e dall'assenza di una strategia unitaria fra gli Stati Uniti e il resto del mondo. Proprio di quella strategia mancata vogliamo parlare in questo articolo, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 marzo 2021) Partendo dal caso di, analizziamo la curiosa strategiaWarner Bros. per l'anno in corso e le sue implicazioni generali. Dal 12 marzo, un mese dopo l'uscita sulle varie piattaforme digitali, il pubblico italiano può rivederein formato fisico, con l'edizione DVD e Blu-ray. Quella che solitamente sarebbe solo l'ennesima tappa per un titolo standard a livello di distribuzione in questo caso però ha un sapore diverso, poiché dà una consistenza fisica a quello che in molti paesi, compreso il nostro, è stato un"fantasma", penalizzato dalla chiusura delle sale e dall'assenza di una strategia unitaria fra gli Stati Uniti e il resto del mondo. Proprio di quella strategia mancata vogliamo parlare in questo articolo, ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 1984: perché è il film-simbolo della stagione 2020-2021 - CatelliRossella : Gli appuntamenti di sabato 13 marzo a Bologna e on line: Wonder Woman, Coco Chanel - abkdonatella : Ho dormito 11 ore di fila, cosa che non accade da anni, e ora mi sento Wonder Woman - MovieTrainercom : #WonderWoman1984 è arrivato sul mercato home video! L'appassionante pellicola di #PattyJenkins con #GalGadot nei p… - CollezionismoXt : Prime 1 Studio presenta in preordine fino al 11/04/2021 la statua 1/3 DC Comics Wonder Woman Rebirth. Per info scri… -