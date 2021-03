Volley femminile, Coppa Italia 2021: Novara vince 3-1 il derby con Chieri e sfiderà Conegliano in finale (Di sabato 13 marzo 2021) Inizia a Rimini la sfida infinita tra la igor Gorgonzola Novara e l’Imoco Conegliano. Sarà questa la finale di Coppa Italia dopo che Novara ha vinto 3-1 il derby di semifinale contro Chieri. Tanta fatica per la squadra di Lavarini che si è aggrappata al servizio, alla forza di Herbots che si è opposta ad una Grobelna incontenibile che ha tenuto in corsa Chieri per quattro set. La Reale Mutua Fenera ha giocato una grande partita in difesa e a muro e ha risposto colpo su colpo alla più titolata avversaria confermando quanto di buono mostrato per tutta la stagione in un campionato che l’ha vista recitare il ruolo di protagonista. Formazioni annunciate in partenza e Novara mette subito in chiaro le cose ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Inizia a Rimini la sfida infinita tra la igor Gorgonzolae l’Imoco. Sarà questa ladidopo cheha vinto 3-1 ildi semicontro. Tanta fatica per la squadra di Lavarini che si è aggrappata al servizio, alla forza di Herbots che si è opposta ad una Grobelna incontenibile che ha tenuto in corsaper quattro set. La Reale Mutua Fenera ha giocato una grande partita in difesa e a muro e ha risposto colpo su colpo alla più titolata avversaria confermando quanto di buono mostrato per tutta la stagione in un campionato che l’ha vista recitare il ruolo di protagonista. Formazioni annunciate in partenza emette subito in chiaro le cose ...

Advertising

sportface2016 : #volley #CoppaItaliaFrecciarossa #Conegliano-#Novara in tv: ecco data, orario e come vedere la finale di… - sportface2016 : #volley #CoppaItaliaFrecciarossa #CoppaItalia #SerieA1Femminile 2021, #Novara supera una combattiva #Chieri e va… - zazoomblog : LIVE Novara-Chieri 2-1 (25-21 25-20 20-25 7-8) semifinali Coppa Italia femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA… - MessinaSportiva : Il Team Volley Messina non parteciperà ai campionati di C maschile e femminile - - project_volley : #PsVseas0n20.21 #PsVU15Scard0vari in collaborazione con #Mant0vaniGl0balService Risultati e classifica del campiona… -