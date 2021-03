Voglia di spettacoli, un mondo ancora fermo: un anno fa i “live” sui balconi sanniti (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo poco più di un anno dall’inizio del primo lockdown in Italia, ogni giorno siamo qui a ricordare dove eravamo e cosa facevamo mentre eravamo costretti in casa. Era il 9 marzo 2020 quando l’allora Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, faceva irruzione nelle nostre abitazioni annunciando il rafforzamento delle misure atte a tutelare e salvaguardare la salute ed il bene collettivo dalla minaccia sempre più incombente e paurosa del Covid-19. Era proprio in quelle ore che si diede vita alla più grande “Jam Session” che l’Italia abbia mai conosciuto, e con ogni probabilità fu proprio la città di Benevento ad inaugurare quella iniziativa per sconfiggere la solitudine, la noia, per sentirsi più vicini, parte di una grande orchestra mondiale. Era esattamente il 12 marzo 2020, quando dai balconi delle case di un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo poco più di undall’inizio del primo lockdown in Italia, ogni giorno siamo qui a ricordare dove eravamo e cosa facevamo mentre eravamo costretti in casa. Era il 9 marzo 2020 quando l’allora Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, faceva irruzione nelle nostre abitazioni annunciando il rafforzamento delle misure atte a tutelare e salvaguardare la salute ed il bene collettivo dalla minaccia sempre più incombente e paurosa del Covid-19. Era proprio in quelle ore che si diede vita alla più grande “Jam Session” che l’Italia abbia mai conosciuto, e con ogni probabilità fu proprio la città di Benevento ad inaugurare quella iniziativa per sconfiggere la solitudine, la noia, per sentirsi più vicini, parte di una grande orchestra mondiale. Era esattamente il 12 marzo 2020, quando daidelle case di un ...

