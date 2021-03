Viviana Parisi, il mistero dopo l’incidente in galleria: Daniele Mondello convinto che sia stata uccisa (Di sabato 13 marzo 2021) Viviana Parisi news: la famiglia della dj 43enne trovata morta insieme al figlio di 4 anni nelle campagne di Caronia è convinta che si sia trattato di un incidente. Da quel terribile 4 agosto Daniele Mondello, marito e padre delle vittime, non si dà pace. Gioele Mondello è convinto che Viviana sia stata uccisa, ecco perché «Il mondo mi è crollato addosso all’improvviso. Da quando Viviana e Gioele sono morti non faccio altro che pensare a loro, dalla mattina alla sera. Voglio scoprire tutta la verità. Fino a quando non ci sarò riuscito, non mi fermerò. Voglio giustizia perché sono convinto che mia moglie non si sia suicidata, non ne aveva motivo. Aveva espresso persino il desiderio di avere un altro ... Leggi su urbanpost (Di sabato 13 marzo 2021)news: la famiglia della dj 43enne trovata morta insieme al figlio di 4 anni nelle campagne di Caronia è convinta che si sia trattato di un incidente. Da quel terribile 4 agosto, marito e padre delle vittime, non si dà pace. Gioelechesia, ecco perché «Il mondo mi è crollato addosso all’improvviso. Da quandoe Gioele sono morti non faccio altro che pensare a loro, dalla mattina alla sera. Voglio scoprire tutta la verità. Fino a quando non ci sarò riuscito, non mi fermerò. Voglio giustizia perché sonoche mia moglie non si sia suicidata, non ne aveva motivo. Aveva espresso persino il desiderio di avere un altro ...

