Vittoria e sorpasso, il Sassuolo batte 3-2 il Verona (Di sabato 13 marzo 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo batte il Verona per 3-2 e, grazie al risultato contro la truppa di Juric, la scavalca in classifica continuando a coltivare il sogno europeo. Alla prima occasione passa subito il Sassuolo con il destro a giro dal limite di Locatelli che, servito da Defrel, trova l’angolo giusto per battere Silvestri. Il Verona non ci sta e, con Barak, ha immediatamente l’occasione per ristabilire la parità, ma il colpo di testa del centrocampista è deviato in angolo dal riflesso di Consigli. Fioccano le occasioni con Ferrari di testa e dall’altra parte con Tameze, dal limite, ad andare vicini alla rete. Alla mezz’ora l’occasione giusta capita a Berardi che stoppa, finta e calcia con il destro, ma la palla sfila vicino al palo. Quando tutti attendono il duplice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Ililper 3-2 e, grazie al risultato contro la truppa di Juric, la scavalca in classifica continuando a coltivare il sogno europeo. Alla prima occasione passa subito ilcon il destro a giro dal limite di Locatelli che, servito da Defrel, trova l’angolo giusto perre Silvestri. Ilnon ci sta e, con Barak, ha immediatamente l’occasione per ristabilire la parità, ma il colpo di testa del centrocampista è deviato in angolo dal riflesso di Consigli. Fioccano le occasioni con Ferrari di testa e dall’altra parte con Tameze, dal limite, ad andare vicini alla rete. Alla mezz’ora l’occasione giusta capita a Berardi che stoppa, finta e calcia con il destro, ma la palla sfila vicino al palo. Quando tutti attendono il duplice ...

