Vieri e il consiglio alla Juventus per vincere la Champions: "Faccia come il Psg. Non dica che…" (Di sabato 13 marzo 2021) Appuntamento fisso per Christian Vieri e la sua Bobo Tv su Twitch. Non solo campionato, l'ex attaccante ha voluto commentare l'uscita di scena dalla Champions League della Juventus provando a dare un consiglio alla Vecchia Signora.Vieri e il consiglio alla Juventuscaption id="attachment 1105693" align="alignnone" width="546" Juventus Cristiano Ronaldo (getty images)/captionL'ennesima eliminazione agli ottavi di finale di Champions League da parte della Juventus ha destato non poche polemiche. Dopo la brutta figura col Lione, anche in questa stagione le cose non sono cambiate. Il Porto ha messo in mostra la necessità di un cambiamento, non solo in termini di giocatori.

