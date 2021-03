VIDEO Luna Rossa-New Zealand 3-3, America’s Cup: rivivi le regate di sabato 13 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa-Team New Zealand 3-3. Il match race che mette in palio la America’s Cup è in totale parità e non si sblocca dopo tre giornate di regate, visto che i due equipaggi impegnati nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) vanno avanti a suon di botta e risposta. Sul campo di regata A, dove soffiava un vento tra i 7 e i 10 nodi, abbiamo assistito a due prove decise ancora una volta in partenza, proprio come era successo nei quattro precedenti andati in scena tra mercoledì e venerdì sullo specchio d’acqua E. Ormai appare evidente che è molto difficile effettuare dei sorpassi e che scattare davanti è fondamentale e determinante per l’esito delle regate. In gara-5 è stata Te Rehutai a non alzarsi sui foil nella fase di pre-start e a lasciare il via libera a Team Prada Pirelli, in gara-6 è ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021)-Team New3-3. Il match race che mette in palio laCup è in totale parità e non si sblocca dopo tre giornate di, visto che i due equipaggi impegnati nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) vanno avanti a suon di botta e risposta. Sul campo di regata A, dove soffiava un vento tra i 7 e i 10 nodi, abbiamo assistito a due prove decise ancora una volta in partenza, proprio come era successo nei quattro precedenti andati in scena tra mercoledì e venerdì sullo specchio d’acqua E. Ormai appare evidente che è molto difficile effettuare dei sorpassi e che scattare davanti è fondamentale e determinante per l’esito delle. In gara-5 è stata Te Rehutai a non alzarsi sui foil nella fase di pre-start e a lasciare il via libera a Team Prada Pirelli, in gara-6 è ...

Advertising

RaiPlay : ?? Luna Rossa continua a stupire. Vince gara 3 e scrive la storia. Non perdere la diretta streaming di questa notte… - Link4Universe : Ehi avete mai visto un rover muoversi sulla superficie della Luna, in video? Eccolo! Si tratta del rover Yutu 2, de… - SanremoRai : Cosa diventa importante in una società dove il consumismo impera? Un luna park fittizio per nascondere problemi sot… - MassimoChiaram7 : RT @lucanardi_space: Sapevate che la Luna ha una coda??? Opposta al Sole, è fatta di polvere di sodio strappata dall'erosione spaziale e, a… - RafaelC36408974 : RT @TheFlavorisGay: scene from QUATRO LUNA -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Luna Eurovision 2021, Lettonia: Samanta Tina canterà "The Moon Is Rising" L'avventura della Lettonia al prossimo Eurovision Song Contest 2021 comincia al chiaro di luna. E non poteva essere altrimenti dato che Samanta Tina , confermata dalla rete LTV dopo l'...il video anche ...

I forlivesi Ferrinis nel west con 'Davy Crockett' ... composto dai fratelli Maicol e Mattia Ferrini, è uscito a inizio marzo con il video del nuovo ...che strizza l'occhio alla trap e al pop segue il successo del primo singolo estivo "Balla con la luna". ...

Cronaca DIRETTA VIDEO: LUNA, spettacolare VIAGGIO nel Mistero del nostro Unico SATELLITE NATURALE. Le Immagini iLMeteo.it VIDEO Luna Rossa-New Zealand 3-3, America’s Cup: rivivi le regate di sabato 13 marzo Luna Rossa-Team New Zealand 3-3. Il match race che mette in palio la America's Cup è in totale parità e non si sblocca dopo tre giornate di regate, visto che i due equipaggi impegnati nella baia di Au ...

Luna Rossa-New Zealand 3-2 in Coppa America Il terzo giorno di duelli in mare tra Luna Rossa e il defender di New Zealand, nel golfo di Auckland, registra una vittoria a testa per Luna Rossa e New Zealand. Nulla è comunque deciso. Continua l’av ...

L'avventura della Lettonia al prossimo Eurovision Song Contest 2021 comincia al chiaro di. E non poteva essere altrimenti dato che Samanta Tina , confermata dalla rete LTV dopo l'...ilanche ...... composto dai fratelli Maicol e Mattia Ferrini, è uscito a inizio marzo con ildel nuovo ...che strizza l'occhio alla trap e al pop segue il successo del primo singolo estivo "Balla con la". ...Luna Rossa-Team New Zealand 3-3. Il match race che mette in palio la America's Cup è in totale parità e non si sblocca dopo tre giornate di regate, visto che i due equipaggi impegnati nella baia di Au ...Il terzo giorno di duelli in mare tra Luna Rossa e il defender di New Zealand, nel golfo di Auckland, registra una vittoria a testa per Luna Rossa e New Zealand. Nulla è comunque deciso. Continua l’av ...