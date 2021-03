VIDEO America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand 3-3: highlights e sintesi. Botta e risposta, partenze decisive (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand sono sul 3-3 nella contesa che mette in palio la America’s Cup. L’equipaggio italiano ha vinto gara-5, i Kiwi hanno replicato nella regata successiva sfuttando. La partenza si è rivelata essere il fondamentale decisivo di entrambe le prove disputate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove le due barche a turno non sono riuscite ad alzarsi sui foil. In gara-5 è stata Te Rehutai a dover scendere dalle “ali” e a non riuscire a prendere il volo. Ovviamente non hanno potuto fare velocità, Luna Rossa ha allungato subito al via e ha acquisito un vantaggio di circa 200 metri che si è rivelato poi determinante per l’esito della contesa. In gara-6 è avvenuta la fotocopia, ma a parti invertite. Di seguito il VIDEO con gli ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021)e Team Newsono sul 3-3 nella contesa che mette in palio laCup. L’equipaggio italiano ha vinto gara-5, i Kiwi hanno replicato nella regata successiva sfuttando. La partenza si è rivelata essere il fondamentale decisivo di entrambe le prove disputate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove le due barche a turno non sono riuscite ad alzarsi sui foil. In gara-5 è stata Te Rehutai a dover scendere dalle “ali” e a non riuscire a prendere il volo. Ovviamente non hanno potuto fare velocità,ha allungato subito al via e ha acquisito un vantaggio di circa 200 metri che si è rivelato poi determinante per l’esito della contesa. In gara-6 è avvenuta la fotocopia, ma a parti invertite. Di seguito ilcon gli ...

