Via la zona Gialla fino ad Aprile, Pasqua in Rosso: cosa prevede il nuovo decreto (Di sabato 13 marzo 2021) Emergenza coronavirus, il decreto legge del 12 marzo 2021: Pasqua in zona Rossa e niente zona Gialla fino al prossimo 6 Aprile. Nella giornata del 12 marzo il governo ha approvato il Consiglio dei Ministri il nuovo decreto legge che sostituisce il Dpcm del 2 marzo. Con il nuovo provvedimento il governo adotta nuove misure restrittive per provare a contenere la diffusione del virus. Preoccupano, come noto, la diffusione delle varianti e la crescente pressione sul sistema sanitario. Quando entra in vigore il nuovo decreto e quando scade Partiamo dalle basi. Sostanzialmente ci potremo godere l’ultimo fine settimana di libertà (ovviamente nel rispetto di tutte le norme contro la ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021) Emergenza coronavirus, illegge del 12 marzo 2021:inRossa e nienteal prossimo 6. Nella giornata del 12 marzo il governo ha approvato il Consiglio dei Ministri illegge che sostituisce il Dpcm del 2 marzo. Con ilprovvedimento il governo adotta nuove misure restrittive per provare a contenere la diffusione del virus. Preoccupano, come noto, la diffusione delle varianti e la crescente pressione sul sistema sanitario. Quando entra in vigore ile quando scade Partiamo dalle basi. Sostanzialmente ci potremo godere l’ultimo fine settimana di libertà (ovviamente nel rispetto di tutte le norme contro la ...

