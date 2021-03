(Di sabato 13 marzo 2021) Una giornataccia per Sebastian, in pista per appena 9 giri in tutta la giornata di test. Al tedesco spettavano sull'Aston Martin le prime 4 ore, quelle della mattina, ma la AMR21 ha accusato ...

Vettel, no ai paragoni tra motore Ferrari e motore Mercedes - Vettel: "Niente paragoni tra motori Mercedes e Ferrari" - AstonMartin, Vettel: "Non faccio paragoni tra motori Mercedes e Ferrari"

Test Bahrain, Day - 2: la cronaca del pomeriggio Seb mantiene la fiducia Unovviamente ... " Certo che ci sono differenze, ma non voglio fareper rispetto dei costruttori'. Test Bahrain ...Alla richiesta di confronto tra i motori Mercedes e Ferrari ,ha preferito aggirare l'ostacolo: 'Certamente sono diversi, ma non faccioper rispetto di tutti i costruttori '.Un Vettel ovviamente deluso ha commentato ... Il quattro volte campione del mondo ha poi voluto evitare qualsiasi tipo di paragone: "Non è possibile fare un paragone diretto con lo scorso ...La seconda giornata di test non è andata bene per Sebastian Vettel, che ha patito un problema al cambio della sua Aston Martin.