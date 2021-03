Verissimo | Ilary Blasi pronta al debutto al timone de L’isola dei famosi | “Una compagnia anche per il pubblico”

(Di sabato 13 marzo 2021)deista scaldando i motori. La nuova edizione èal, previsto per lunedì sera su Canale 5 ela padrona di casanon sta più nella pelle. La conduttrice, ospite oggi adall’amica e collega Silvia Toffanin, si dice felice ed emozionata per questa nuova avventura. “Ho voglia di iniziare questa nuova esperienza“, commenta raggiante.dei: tutto pronto per ilè al settimo cielo per ildella nuova edizione dedei, la prima che la vede alla conduzione. Il cast è al completo, i naufraghi sono pronti a questa nuova ...

MediasetPlay : Honduras chiama, Ilary Blasi risponde! ?? Oggi a #Verissimo, alle 16.00 su #Canale5 e in streaming su #Canale5, Ilar… - mic22p : RT @peularis: 'Dopo vent'anni mi guarda ancora con gli stessi occhi, e mi viene da pensare 'boh, magari s'è mpallato' ILARY BLASI SEI UNA…

Nello studio di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, è intervenuta Ilary Blasi, che subito ha confessato: 'È strano ritornare in tv dopo così tanto tempo, senza pubblico. Sono un po' arrugginita, sarà come ... Ilary Blasi sta per partire con la nuova edizione dell'Isola dei famosi, sempre così allegra e spontanea anche a Verissimo, eppure si vergogna a dire "ti voglio bene" ai suoi genitori.