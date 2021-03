Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 13 marzo 2021 su Canale 5 (Di sabato 13 marzo 2021) Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 13 marzo 2021 in onda su Canale 5: Michele Bravi, Anna Valle, Federico Zampaglione e altri. Verissimo continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5 con le nuove puntate inedite della nuova stagione. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi, sabato 13 marzo 2021, alle 16:00 su Canale 5, subito dopo l’appuntamento settimanale con Amici. Come sempre alla conduzione troveremo Silvia Toffanin. Verissimo, le interviste ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 marzo 2021), glidi13in onda su5: Michele Bravi, Anna Valle, Federico Zampaglione e altri.continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di5 con le nuove puntate ineditenuova stagione. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi,13, alle 16:00 su5, subito dopo l’appuntamento settimanale con Amici. Come sempre alla conduzione troveremo Silvia Toffanin., le interviste ...

Advertising

_ale_q21 : @Ylenia37541493 @Luca68055454 L amico di Eli dicendo che hanno vite diverse che sono lontani come modi di vivere (q… - chini_vero : RT @Here88I: Ma non gliela possono nominare che torna la D dei ottobre/novembre che cacchio si sono dette al telefono?Perché se fosse ancor… - Sonia9423543609 : RT @Here88I: Ma non gliela possono nominare che torna la D dei ottobre/novembre che cacchio si sono dette al telefono?Perché se fosse ancor… - Here88I : Ma non gliela possono nominare che torna la D dei ottobre/novembre che cacchio si sono dette al telefono?Perché se… - glucanto : @enricovestri ???? verissimo, non ci avevo fatto caso... ma gli smartphone trasparenti? ?? Che anZia! ?? -