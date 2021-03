Vaccino | stravolte le priorità Prima insegnanti | avvocati e “personale sanitario” | poi gli ottantenni

Leggi su ilparagone

(Di sabato 13 marzo 2021) Un piano vaccinazionale completamente stravolto nelle, con alcuni Regioni che sembrano precipitate di colpo in un Far West in cui le regole non esistono e ognuno pensa per sé. Con il risultato, intollerabile, diancora in attesa del trattamento insieme ai malati oncologici mentre persone molto più giovani e in salute ricevono la somministrazione in base all’appartenenza a un determinato ordine professionale. Tre mesi dopo quel “vaccine day” presentato in pompa magna, con tanto di dirette tv e avvio sincronizzato delle prime iniezioni a medici e infermieri, il programma che doveva portare l’Italia fuori dall’incubo Covid-19 è un disastro, con la confusione a regnare sovrana da Nord a Sud. Errori, problemi tecnologici, ritardi da parte delle aziende farmaceutiche che incassano miliardi di euro senza rispettare i contratti ...