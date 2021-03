Vaccino | somministrate in Italia oltre 6 | 4 milioni di dosi

(Di sabato 13 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Raggiunge quota 6.430.266 il numero delle vaccinazioniin, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 15.30 di oggi, sabato 13 marzo 2021.inoculato a 3.914.126 donne e 2.516.140 uomini. Il totale delle persone vaccinate (a cui sono statela prima e la seconda dose), invece, è di 1.922.072. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (2.679.987), seguito da personale non sanitario (1.052.286), ospiti delle strutture sanitarie (471.858), over 80 (1.476.864), Forze Armate (178.382) e Personale scolastico (570.889). Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Puglia (99,3%), Valle D’Aosta (99%) Provincia autonoma di Bolzano (98%), Campania (97,2%), ...

