Vaccino | somministrate in Italia oltre 6 | 4 milioni di dosi

(Di sabato 13 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Raggiunge quota 6.430.266 il numero delle vaccinazioniin, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 15.30 di oggi, sabato 13 marzo 2021.inoculato a 3.914.126 donne e 2.516.140 uomini. Il totale delle persone vaccinate (a cui sono statela prima e la seconda dose), invece, è di 1.922.072. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (2.679.987), seguito da personale non sanitario (1.052.286), ospiti delle strutture sanitarie (471.858), over 80 (1.476.864), Forze Armate (178.382) e Personale scolastico (570.889). Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Puglia (99,3%), Valle D’Aosta (99%) Provincia autonoma di Bolzano (98%), Campania (97,2%), ...

... la Puglia è la più virtuosa con il 99,3% delle dosirispetto a quelle consegnate, ... Ora si spera di accelerare grazie alJohnson & Johnson, che tra i vantaggi presenta quello di ...Per quanto riguarda le vaccinazioni, a fronte di 226.180 dosi ricevute ne sono state177.182, pari al 78%. 53.906 sono le persone che hanno ricevuto la seconda dose dia mRna, ...ROMA (ITALPRESS) – Raggiunge quota 6.430.266 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della ...Uno strumento in più, per raggiungere anche chi non è seguitoda una struttura ospedaliera toscana.Astra Zeca, Giani: "15 mila le persone vaccinate in Toscana col lotto bloccato, dal 11 al 24 febbraio ...