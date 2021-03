Vaccino Covid, Pregliasco: “Paura? Ad oggi no nesso causale, c’è infodemia” (Di sabato 13 marzo 2021) Sul caso del lotto di Vaccino AstraZeneca “la cautela e le precauzioni che sono state osservate dalle autorità regolatorie sono atti dovuti, ma ad oggi non è stato stabilito nessun rapporto di causa-effetto fra le morti e i casi di trombosi, nonostante milioni di dosi fatte in tutto il mondo”. Dunque i timori di chi pensa di rifiutare la vaccinazione nascono da un mix di “infodemia e di quella disaffezione che ha sempre aleggiato sui vaccini che, a differenza del farmaco che accettiamo perché abbiamo dolore o siamo malati, fa sorgere diffidenza perché tanto la patologia è ‘lontana’, noi stiamo bene e non ‘vediamo’ il virus”. Così all’Adnkronos Salute il virologo dell’università di Milano Fabrizio Pregliasco. “Ogni atto medico può portare con sé eventi avversi o problemi di inefficacia – ricorda – ma questi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Sul caso del lotto diAstraZeneca “la cautela e le precauzioni che sono state osservate dalle autorità regolatorie sono atti dovuti, ma adnon è stato stabilito nessun rapporto di causa-effetto fra le morti e i casi di trombosi, nonostante milioni di dosi fatte in tutto il mondo”. Dunque i timori di chi pensa di rifiutare la vaccinazione nascono da un mix di “e di quella disaffezione che ha sempre aleggiato sui vaccini che, a differenza del farmaco che accettiamo perché abbiamo dolore o siamo malati, fa sorgere diffidenza perché tanto la patologia è ‘lontana’, noi stiamo bene e non ‘vediamo’ il virus”. Così all’Adnkronos Salute il virologo dell’università di Milano Fabrizio. “Ogni atto medico può portare con sé eventi avversi o problemi di inefficacia – ricorda – ma questi ...

