Vaccino Covid, Garattini: “Rifiuto è per ignoranza, come equiparare medico a mago” (Di sabato 13 marzo 2021) L’onda lunga della sospensione del lotto di Vaccino anti-Covid AstraZeneca che sta portando molti cittadini a disdire le prenotazioni per la vaccinazione, e che ha risvegliato le istanze dei No Vax, “è frutto di una mancanza di cultura scientifica. Ci sono state rassicurazioni da parte di Aifa, Oms, Ema, dell’azienda stessa, ma se non ci si fida di nessuno, allora al posto di andare dal medico si potrebbe tranquillamente andare dal mago”. Così il farmacologo Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri, parlando all’Adnkronos Salute. “Se a scuola si insegnasse più metodologia scientifica, questi discorsi non ci sarebbero – afferma – e tutti saprebbero che non è quasi mai vero che, se una cosa accade dopo un’altra, la prima è la ragione della seconda. Manca una cultura scientifica – ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) L’onda lunga della sospensione del lotto dianti-AstraZeneca che sta portando molti cittadini a disdire le prenotazioni per la vaccinazione, e che ha risvegliato le istanze dei No Vax, “è frutto di una mancanza di cultura scientifica. Ci sono state rassicurazioni da parte di Aifa, Oms, Ema, dell’azienda stessa, ma se non ci si fida di nessuno, allora al posto di andare dalsi potrebbe tranquillamente andare dal”. Così il farmacologo Silvio, presidente dell’Istituto Mario Negri, parlando all’Adnkronos Salute. “Se a scuola si insegnasse più metodologia scientifica, questi discorsi non ci sarebbero – afferma – e tutti saprebbero che non è quasi mai vero che, se una cosa accade dopo un’altra, la prima è la ragione della seconda. Manca una cultura scientifica – ...

