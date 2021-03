Vaccino Covid, analisi dell’Università di Udine sui social: febbre, mal di testa, dolore al braccio gli effetti collaterali più “condivisi” (Di sabato 13 marzo 2021) Reazione allergica, braccio dolorante, febbre e mal di testa. Sono questi gli effetti collaterali più discussi dall’opinione pubblica mondiale che si è sottoposta ai tre maggiori vaccini per il Covid 19: Pfizer-Biontech, Moderna e Astrazeneca. A consegnarci questa analisi è l’Università degli Studi di Udine che attraverso l’intelligenza artificiale ha analizzato da dicembre ad oggi oltre un milione di tweet che permettono un monitoraggio in tempo reale. A sviluppare questo progetto sono quattro studenti (Beatrice Portelli, Simone Scaboro, Edoardo Lenzi, Roberto Tonino) guidati dai ricercatori internazionali, Giuseppe Serra, Enrico Santus, ed Emmanuele Chersoni che hanno sviluppato un portale web che visualizza di cosa parla la folla e quali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Reazione allergica,dolorante,e mal di. Sono questi glipiù discussi dall’opinione pubblica mondiale che si è sottoposta ai tre maggiori vaccini per il19: Pfizer-Biontech, Moderna e Astrazeneca. A consegnarci questaè l’Università degli Studi diche attraverso l’intelligenza artificiale ha analizzato da dicembre ad oggi oltre un milione di tweet che permettono un monitoraggio in tempo reale. A sviluppare questo progetto sono quattro studenti (Beatrice Portelli, Simone Scaboro, Edoardo Lenzi, Roberto Tonino) guidati dai ricercatori internazionali, Giuseppe Serra, Enrico Santus, ed Emmanuele Chersoni che hanno sviluppato un portale web che visualizza di cosa parla la folla e quali ...

