Vaccino covid, a Treviso 3mila docenti rinunciano ad AstraZeneca: al loro posto si vaccinano i giornalisti (Di sabato 13 marzo 2021) L'Ulss 2 di Treviso ha ricevuto circa 3mila rinunce al Vaccino AstraZeneca da parte di docenti della scuola ed ha così deciso di non sprecare le dosi offrendo la possibilità ai giornalisti del territorio provinciale di sottoporsi alla profilassi anti-covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) L'Ulss 2 diha ricevuto circarinunce alda parte didella scuola ed ha così deciso di non sprecare le dosi offrendo la possibilità aidel territorio provinciale di sottoporsi alla profilassi anti-. L'articolo .

Advertising

lucatelese : In Lombardia novecento anziani in fila in mezzo alla strada per il vaccino, perché l’azienda sanitaria sbaglia le c… - RobertoBurioni : Giornataccia per l'informazione. 1) nessun vaccino protegge al 100%. Però i dati che abbiamo fino ad ora fanno pens… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Non c'è alcun motivo per smettere di usare il vaccino AstraZeneca contro il Covid'. Lo dice l'Oms #ANSA - LiberaTvTicino : Arriva anche Qaz-COVID-in, un altro vaccino dell'area russa - Laura48673787 : RT @GiancarloDeRisi: 3mila rinunce alla Ulss di Treviso al vaccino Astrazeneca da parte di docenti di scuola. Si è così deciso di non sprec… -