Vaccino covid-19, oltre 570 mila dosi somministrate a docenti e Ata. I dati regione per regione. IN AGGIORNAMENTO (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 6.430.266 le dosi di Vaccino contro il covid-19 finora somministrate in Italia, l’89.2% del totale di quelle consegnate: 7.207.990 (nello specifico, 5.202.990 Pfizer/BioNTech, 493.000 Moderna e 1.512.000 AstraZeneca). La somministrazione ha riguardato 3.914.126 donne e 2.516.140 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 1.922.072. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 6.430.266 ledicontro il-19 finorain Italia, l’89.2% del totale di quelle consegnate: 7.207.990 (nello specifico, 5.202.990 Pfizer/BioNTech, 493.000 Moderna e 1.512.000 AstraZeneca). La somministrazione ha riguardato 3.914.126 donne e 2.516.140 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe lesono 1.922.072. L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - lucatelese : In Lombardia novecento anziani in fila in mezzo alla strada per il vaccino, perché l’azienda sanitaria sbaglia le c… - Giorgiolaporta : La #Danimarca (che ricordo essere guidata dai socialisti alleati del #Pd e non da pericolosi #NoVax complottisti) h… - Cappelletti1977 : RT @RobertoBurioni: Giornataccia per l'informazione. 1) nessun vaccino protegge al 100%. Però i dati che abbiamo fino ad ora fanno pensare… - zazoomblog : Vaccino Covid analisi dell’Università di Udine sui social: febbre mal di testa dolore al braccio gli effetti collat… -