Vaccino AstraZeneca, scienziato Gorini: "Funziona benissimo" (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la sospensione di un lotto del Vaccino anti covid AstraZeneca in Italia da parte dell'Aifa, parla l'immunologo Giacomo Gorini dell'Università di Oxford. Lo scienziato italiano che ha lavorato a quel Vaccino sottolinea che "Funziona benissimo in Uk, è amato e voluto" e che "sulla questione lotti ritirati in Europa" ci si sta perdendo "in un bicchiere d'acqua". Poi racconta quanto gli è accaduto in seguito agli sviluppi degli ultimi giorni: "Ritorno su una questione che mi ha lasciato un po' turbato: dato che sono uno degli scienziati del Vaccino Oxford/AZ, una scuola superiore mi aveva invitato per parlare ai ragazzi. A causa del putiferio mediatico sul ritiro dei lotti (cosa che succede), l'invito è stato annullato", spiega ...

