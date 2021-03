Vaccino AstraZeneca, lotto sospeso: richieste di chiarimenti e vaccinazioni annullate (Di sabato 13 marzo 2021) Il caso del lotto sospeso del Vaccino AstraZeneca spinge molti cittadini a chiedere chiarimenti e induce qualcuno a disdire la vaccinazione già fissata. All’ospedale in Fiera a Milano, ad esempio, oggi non si è presentato circa il 10% degli insegnanti e delle categorie in lista per avere il Vaccino. E dall’ospedale confermano all’Adnkronos che, “certamente, a seguito delle notizie sul Vaccino AstraZeneca, il centro vaccinale in Fiera ha subito una flessione”. Ai medici dell’ospedale – che ora è sia terapia intensiva che hub vaccinale – sono chieste più informazioni del solito sul Vaccino inoculato. “I nostri medici sono costantemente a disposizione dei vaccinandi per rispondere ad ogni dubbio e proprio in questi giorni le ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Il caso deldelspinge molti cittadini a chiederee induce qualcuno a disdire la vaccinazione già fissata. All’ospedale in Fiera a Milano, ad esempio, oggi non si è presentato circa il 10% degli insegnanti e delle categorie in lista per avere il. E dall’ospedale confermano all’Adnkronos che, “certamente, a seguito delle notizie sul, il centro vaccinale in Fiera ha subito una flessione”. Ai medici dell’ospedale – che ora è sia terapia intensiva che hub vaccinale – sono chieste più informazioni del solito sulinoculato. “I nostri medici sono costantemente a disposizione dei vaccinandi per rispondere ad ogni dubbio e proprio in questi giorni le ...

