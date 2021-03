Vaccino Astrazeneca | Galli | Rinunce prevedibili dopo caso

(Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) -ildel lotto delCovid disospeso "era prevedibile che si registrasseroalla vaccinazione. Purtroppo questa vicenda è stata quanto di più intempestivo potesse capitare". E' il commento di Massimo, responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano che sottolinea, però, come sui grandi numeri della campagna vaccinale siano inevitabili eventi che possono verificarsi in concomitanza con la vaccinazione anche se non hanno alcun legame con essa. "Su 10 milioni di vaccinati con un qualsiasi- spiegaall'Adnkronos Salute - è praticamente certo che nell'arco dei 6 giorni successivi alla vaccinazione si verificheranno 6 decessi per morte improvvisa. Ma sono 6 decessi ...

L Ulss 2 di Treviso ha ricevuto circa 3mila rinunce alda parte di docenti della scuola ed ha cos deciso di non sprecare le dosi offrendo la possibilit ai giornalisti del territorio provinciale di sottoporsi alla profilassi anti - ...Oslo, 13 mar 17:09 - Tre operatori sanitari in Norvegia cui è stato recentemente somministrato ilcontro il Covid - 19 sono in cura in ospedale per la presenza di coaguli di sangue. Lo hanno riferito oggi le autorità sanitarie norvegesi. "Non sappiamo se i casi siano collegati ..."Su 10 milioni di vaccinati con un qualsiasi vaccino - spiega Galli all'Adnkronos Salute - è praticamente certo che nell'arco dei 6 giorni successivi alla vaccinazione si verificheranno 6 decessi per ...il caso Astrazeneca, con la sospensione del lotto di vaccini anti-Covid. Sui social sono tornati con ancor più foga i no vax, ma il pensiero di Silvio Garattini è netto: «Il rifiuto del vaccino è ...