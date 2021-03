Vaccino AstraZeneca e lotto sospeso, le news di oggi (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la sospensione di un lotto del Vaccino anti covid AstraZeneca in Italia da parte dell’Aifa, l’annuncio dell’invio di ispettori per verificare l’aderenza ai protocolli e l’acquisizione dei campioni del lotto da parte dell’Iss, ecco le ultime news dall’Italia: Verrà eseguita oggi pomeriggio, all’ospedale Cannizzaro di Catania, l’autopsia sul corpo di Stefano Paternò, il sottufficiale della Marina militare di 43 anni morto poche ore dopo la somministrazione del Vaccino AstraZeneca. Per la Procura di Siracusa, che indaga per omicidio colposo, sarà presente un pool di esperti. La Procuratrice Sabrina Gambino e il sostituto Gaetano Bono, che coordinando l’indagine, hanno nominato ieri pomeriggio il medico legale Giuseppe Ragazzi, l’ematologo esperto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la sospensione di undelanti covidin Italia da parte dell’Aifa, l’annuncio dell’invio di ispettori per verificare l’aderenza ai protocolli e l’acquisizione dei campioni delda parte dell’Iss, ecco le ultimedall’Italia: Verrà eseguitapomeriggio, all’ospedale Cannizzaro di Catania, l’autopsia sul corpo di Stefano Paternò, il sottufficiale della Marina militare di 43 anni morto poche ore dopo la somministrazione del. Per la Procura di Siracusa, che indaga per omicidio colposo, sarà presente un pool di esperti. La Procuratrice Sabrina Gambino e il sostituto Gaetano Bono, che coordinando l’indagine, hanno nominato ieri pomeriggio il medico legale Giuseppe Ragazzi, l’ematologo esperto di ...

