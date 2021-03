Vaccino AstraZeneca, crollo delle prenotazioni e disdette. Covid, la situazione sta precipitando (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la decisione dell'Agenzia nazionale del farmaco di bloccare per precauzione il lotto di vaccini di AstraZeneca - il cui codice "ABV2856" risulta essere il minimo comun denominatore legato alla morte sospetta di tre persone a cui è stato somministrato il siero -, l'obiettivo del governo è scongiurare l'effetto psicosi fra la popolazione e un eventuale duro colpo al piano nazionale di inoculazione anti-Covid. Lo stop a ogni forma di allarmismo è giunto direttamente dall'Oms che ha sottolineato come «non c'è alcun motivo per smettere di usare quel tipo di Vaccino». Ieri, chiamato in causa anche dall'opposizione sul fronte AstraZeneca, è stato lo stesso Mario Draghi a rassicurare: il parere dell'Aifa «è che non ci sia alcuna prova che questi eventi siano legati alla somministrazione del Vaccino». ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la decisione dell'Agenzia nazionale del farmaco di bloccare per precauzione il lotto di vaccini di- il cui codice "ABV2856" risulta essere il minimo comun denominatore legato alla morte sospetta di tre persone a cui è stato somministrato il siero -, l'obiettivo del governo è scongiurare l'effetto psicosi fra la popolazione e un eventuale duro colpo al piano nazionale di inoculazione anti-. Lo stop a ogni forma di allarmismo è giunto direttamente dall'Oms che ha sottolineato come «non c'è alcun motivo per smettere di usare quel tipo di». Ieri, chiamato in causa anche dall'opposizione sul fronte, è stato lo stesso Mario Draghi a rassicurare: il parere dell'Aifa «è che non ci sia alcuna prova che questi eventi siano legati alla somministrazione del». ...

