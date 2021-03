Vaccino AstraZeneca, Cavaleri (Ema): “Sicuro ed efficace. Avanti con la vaccinazione” (Di sabato 13 marzo 2021) Il Vaccino AstraZeneca, ad oggi, "risulta Sicuro e efficace, quindi bisogna continuare ad usarlo". Così a Sky TG24 Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell'ente regolatorio europeo Ema sottolineando che il comitato di farmacovigilanza "ha guardato tutti i dati che abbiamo a disposizione riguardo alla sicurezza di questo Vaccino, inclusi questi eventi tromboembolici che si sono verificati, ma che in effetti sono molto rari". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) Il, ad oggi, "risulta, quindi bisogna continuare ad usarlo". Così a Sky TG24 Marco, responsabile della Strategia vaccini dell'ente regolatorio europeo Ema sottolineando che il comitato di farmacovigilanza "ha guardato tutti i dati che abbiamo a disposizione riguardo alla sicurezza di questo, inclusi questi eventi tromboembolici che si sono verificati, ma che in effetti sono molto rari". L'articolo .

Advertising

ilpost : Perché non c’è da agitarsi sui vaccini di AstraZeneca - RobertoBurioni : Ho giurato a me stesso che non dirò una parola sulla questione del vaccino AstraZeneca. Ma mi sento in dovere di pr… - TgLa7 : ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione… - informamolise : Coronavirus/ L’AIFA: “Il vaccino di AstraZeneca è sicuro” - gbponz : RT @direttorissimo: ve lo devo dire a me la questione AZ non mi fa dormir la notte. il rischio è grosso ed è concreto e tutti dovremmo pre… -