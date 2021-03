Vaccino AstraZeneca, altro caso sospetto in Sicilia: grave insegnante di 37 anni (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar – Vaccino AstraZeneca, c’è un altro caso sospetto in Sicilia. Un’insegnante di Gela è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanisetta. La donna, 37enne, sarebbe in gravi condizioni. Ha accusato un malore causato da una emorragia celebrale dieci giorni dopo aver fatto il Vaccino di AstraZeneca. In corso gli accertamenti sul numero del lotto usato. Vaccino AstraZeneca, un altro caso sospetto in Sicilia Si tratta di un altro caso sospetto da confermare, dopo le 5 morti sospette avvenute dopo la somministrazione del Vaccino ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar –, c’è unin. Un’di Gela è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanisetta. La donna, 37enne, sarebbe in gravi condizioni. Ha accusato un malore causato da una emorragia celebrale dieci giorni dopo aver fatto ildi. In corso gli accertamenti sul numero del lotto usato., uninSi tratta di unda confermare, dopo le 5 morti sospette avvenute dopo la somministrazione del...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca Astrazeneca annuncia nuovi tagli nelle consegne all'Ue Il colosso farmaceutico anglo - svedese AstraZeneca ha annunciato nuovi tagli alle forniture di vaccini pianificate per l'Unione europea, ...e polemiche per le sospensioni dell'uso del suo vaccino in ...

Avvocato di Siracusa va a Pachino e si vaccina dopo sette rinunce Un avvocato di Siracusa ha accettato di sottoporsi al vaccino AstraZeneca dopo le rinunce da parte di un gruppo di persone residenti a Pachino. "Ieri, alle 18,15 ho ricevuto una telefonata in cui si chiedeva di trovare sette avvocati volontari tra ...

Coronavirus oggi. AstraZeneca, nuovi tagli alle forniture di vaccini all'Ue. Morto Raoul Casadei Il Sole 24 ORE Covid: premier croato, Italia bloccando export vaccini ha inviato segnale ad AstraZeneca Parigi, 13 mar 12:25 - (Agenzia Nova) - Il premier croato, Andrej Plenkovic, si è detto d’accordo con la recente decisione dell’Italia di bloccare una spedizione di 250 mila dosi di vaccini ...

Comitato Media e Minori In questa edizione: AstraZeneca annuncia nuovi ritardi, L'Italia si colora di rosso e arancio, Campagna vaccini vola negli Usa, Letta dice sì a Pd, domani presenterà proposte, Napoli, uccide moglie e ...

