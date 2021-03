Vaccini, l'Ue valuta misure contro AstraZeneca (Di sabato 13 marzo 2021) " AstraZeneca è lontana dalle dosi che avrebbe dovuto distribuire . Non crediamo che stia facendo di tutto" per onorare i suoi impegni e quindi "analizziamo tutte le possibili misure da prendere". Così... Leggi su feedpress.me (Di sabato 13 marzo 2021) "è lontana dalle dosi che avrebbe dovuto distribuire . Non crediamo che stia facendo di tutto" per onorare i suoi impegni e quindi "analizziamo tutte le possibilida prendere". Così...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini valuta Vaccini, l'Ue valuta misure contro AstraZeneca L impianto a Seneffe ha faticato a fornire le quantit attese, mentre quello olandese - situato nel Leiden Bio Science Park olandese - ha prodotto i vaccini ma non stato ancora autorizzato a fornirli ...

