Vaccini in Campania, aperta la piattaforma online per prenotazioni over 70 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che da oggi è aperta la piattaforma telematica anche per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani con oltre 70 anni di età. Il link è il seguente: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino Sempre da oggi è possibile visionare e stampare l'attestato di vaccinazione al seguente link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino L'articolo proviene da Anteprima24.it.

