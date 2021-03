Vaccini, il piano Figliuolo: '500mila al giorno entro aprile, l'80% della popolazione protetta entro settembre' (Di sabato 13 marzo 2021) E' stato diffuso il piano del Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, per il proseguo della campagna vaccinale nazionale anti - Covid. I due pilastri sono la distribuzione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021) E' stato diffuso ildel Commissario straordinario, generale Francesco Paolo, per il proseguocampagna vaccinale nazionale anti - Covid. I due pilastri sono la distribuzione ...

matteosalvinimi : ...ci si fosse occupati di dotare l'Italia di farmaci e vaccini necessari oggi saremmo molto piú avanti come altri… - fanpage : Tutti vaccinati contro la covid entro l'estate, ma anche prima se si velocizzano le operazioni. Il piano del genera… - SkyTG24 : Covid, pronto il piano vaccini: 500mila dosi al giorno e 80% immunizzati entro settembre - Max_Alle : RT @jacopo_iacoboni: Se il piano vaccini di Conte fosse stato presentabile, non ci sarebbe stato bisogno di un piano vaccini integralmente… - Global16938439 : RT @jacopo_iacoboni: Se il piano vaccini di Conte fosse stato presentabile, non ci sarebbe stato bisogno di un piano vaccini integralmente… -