Vaccini | il piano del generale Figliuolo | “500mila somministrazioni al giorno entro aprile In campo 120mila medici e odontoiatri”

(Di sabato 13 marzo 2021) L’obiettivo è arrivare aalsu base nazionale, già, per mantenere poi questo ritmo e vaccinare almeno l’80% della popolazioneil mese di settembre. Sono i numeri delstilato dalFrancesco Paoloper portare a termine la campagna vaccinale anti-Covid. Il documento è stato diffuso oggi e fissa le linee operative della campagna. La prima riguarda approvvigionamento e distribuzione: si punta ad avere circa 8 milioni di dosile prossime tre settimane, altre 52 milionifine giugno e ulteriori 84 milioni prima dell’autunno. Il secondo punto riguarda l’accumulo di circa l’1,5% delle dosi per fronteggiare esigenze impreviste. ...

Advertising

matteosalvinimi : ...ci si fosse occupati di dotare l'Italia di farmaci e vaccini necessari oggi saremmo molto piú avanti come altri… - fanpage : Tutti vaccinati contro la covid entro l'estate, ma anche prima se si velocizzano le operazioni. Il piano del genera… - SkyTG24 : Covid, pronto il piano vaccini: 500mila dosi al giorno e 80% immunizzati entro settembre - gianluigiSCAROL : RT @mitchLAURENZANA: Secondo il nuovo piano di #Figliuolo, tutti gli italiani vaccinati entro la fine di settembre. SARÁ REALTÁ? #vaccini… - massimi04366044 : RT @Storace: In arrivo finalmente un enorme piano #vaccini. Benedetto #Figliuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini piano

C'è il nuovonazionale anti Covid . E' stato diffuso oggi ildel Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale . I due ...Leggi anchevaccinale: le regole e le priorità: tutti gli errori dell'Italia e dell'Europa Somministrazioni: siamo in ritardo di un mese Breton: "A fine marzo Ue avrà 100 milioni di ...Piano vaccini, come funziona e cosa prevede: 80% immunizzati entro settembre con 500mila dosi somministrate al giorno. Potenziamento rete, vaccinatori, monitoraggio e riserve: i dettagli Il generale ...È stato diffuso oggi il piano del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il documento, elaborato in armonia con il Piano strategico n ...