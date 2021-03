Vaccini, il piano dei sogni di Figliuolo: «500mila dosi al giorno, 80% di immuni entro settembre» (Di sabato 13 marzo 2021) Cinqucentomila dosi al giorno, l’80 per cento di italiani vaccinati entro settembre. Il commissario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo ha diffuso il nuovo piano vaccinale del governo. Con l’obiettivo ambizioso di avvicinarsi il più possibile e nel minor tempo possibile a una vaccinazione di massa. Riscattando la fallimentare gestione del commissario Arcuri. Il nuovo piano vaccinale del generale Figliuolo La campagna vaccinale poggerà su due pilastri. Distribuzione efficace e puntuale dei Vaccini. E incremento delle somministrazioni giornaliere. “La governance sarà accentrata. A fronte di una esecuzione decentrata. Con una catena di controllo snella”. È quanto si legge in un comunicato del commissariato per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) Cinqucentomilaal, l’80 per cento di italiani vaccinati. Il commissario all’emergenza, Francesco Paoloha diffuso il nuovovaccinale del governo. Con l’obiettivo ambizioso di avvicinarsi il più possibile e nel minor tempo possibile a una vaccinazione di massa. Riscattando la fallimentare gestione del commissario Arcuri. Il nuovovaccinale del generaleLa campagna vaccinale poggerà su due pilastri. Distribuzione efficace e puntuale dei. E incremento delle somministrazioni giornaliere. “La governance sarà accentrata. A fronte di una esecuzione decentrata. Con una catena di controllo snella”. È quanto si legge in un comunicato del commissariato per ...

