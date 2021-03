Vaccini | già 3 500 aziende pronte ad aderire al piano Figliuolo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 marzo 2021) Il contatore di Confindustria registra circa mille adesioni al giorno. Sono le imprese che hanno già detto sì. Sì a mettere a disposizione locali e personale sanitario per il nuovodi vaccinazione del Governo. A oggi, sabato 13 marzo - secondo quanto apprende Huffpost da più fonti industriali - le disponibilità inviate sono più di 3.500, traassociate e non. Il 75% delle fabbriche che ha aderito alla mappatura ha sede al Nord. Si muovono le grandi - da Eni a Enel - ma anche le realtà più piccole. La linea delle adesioni verrà tirata venerdì, con un trend stimato ancora in crescita. I numeri hanno un significato più largo. Danno forma a uno dei pilastri delmesso a punto dal commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo. L’obiettivo: vaccinare l?80% della popolazione entro ...