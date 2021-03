Vaccini | ecco il piano Figliuolo | 500mila dosi al giorno e riserva per aree critiche

Advertising

ilfoglio_it : +Patheon Thermo Fischer è l'azienda per la produzione di massa dei vaccini+ Ecco l'azienda di cui parlava Mario Dr… - NicolaPorro : Mentre l’#Italia è nella morsa delle chiusure e del caos sui #vaccini, ecco cosa succede nel chiuso delle stanze de… - NicolaPorro : Un clamoroso conteggio di Cdp sui ritardi dell’#Europa. Ecco il mio pezzo di oggi su @ilgiornale ?? - riccardoliguori : Vaccini, ecco il piano del commissario Figliuolo: 'Mezzo milione di somministrazioni al giorno da aprile. Tutti gli… - GianfrancoCast1 : Ma a settembre mancano 6 mesi. Ma stiamo pazziando? D’altronde... Vaccini, ecco il piano del commissario Figliuolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ecco

Il Sole 24 ORE

I due pilastri principali sono la distribuzione efficace e puntuale deie l'incremento delle somministrazioni giornaliere, che andranno triplicate rispetto a quelle delle scorse settimane, ...Tra i siti per effettuareanche siti produttivi. 7,9 milioni di dosi approvvigionate, raddoppieranno in 3 settimane Ad oggi - sottolinea il documento - sono state approvvigionate 7,9 milioni ...ecco il parere degli esperti sulla campagna di immunizzazione. GALLI – “Serve vaccinare, vaccinare, vaccinare. Soprattutto in questo momento in cui la pandemia impenna verso l’alto: ciò che importa ...Diffuso il piano del Commissario straordinario Figliuolo: distribuzione efficace e puntuale e incremento delle somministrazioni giornaliere.