Vaccini | ecco il piano Figliuolo | 500mila dosi al giorno e riserva per aree critiche

Advertising

ladyonorato : Ecco l’intervento della bravissima collega ?@luisaregimenti? in Commissione #ENVI su problematiche di efficacia e s… - eziomauro : Vaccini, ecco il piano del commissario Figliuolo: 'Mezzo milione di somministrazioni al giorno da aprile. Tutti gli… - gennaromigliore : 500 mila vaccinazioni al giorno e copertura dell’80% entro la fine dell’estate. Grazie alle competenze messe in cam… - lucabattanta : @Corvonero75 credo ci sia anche casualmente un differenza di prezzo. - ZagoValter : RT @BlackOutTotale: #Salvini: “Sì, ho detto che avrei aiutato #Speranza. Sto cercando i #vaccini” Ecco.. mi aspetto qualcosa del genere.????… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ecco

... sono pronti alla riconversione delle dosi AstraZeneca bloccate, doverosamente, con altri. ... "Io farei il vaccino AstraZeneca a occhi chiusi "il parere di Antonio Cascio, infettivologo e ...Nel frattempo proseguono senza interruzioni le vaccinazioni presso le Asl e Ospedali con iPfizer - Biontech e Moderna. Sostieni ImperiaPost con una piccola donazione Aiutateci ad ...L’esperta dell’Oms Soumya Swaminathan ha affermato che i funzionari dell’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite "non vogliono che le persone si lascino prendere dal panico" anche se continua l’attento ...A una settimana dal primo stop di un lotto del vaccino AstraZeneca decretato dall’Austria, sono diversi i Paesi - non solo in Europa - che hanno deciso di ...