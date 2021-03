Vaccini | ecco il piano di Figliuolo | 500 mila dosi al giorno e almeno l’80% degli italiani immunizzati entro settembre

Advertising

ilfoglio_it : +Patheon Thermo Fischer è l'azienda per la produzione di massa dei vaccini+ Ecco l'azienda di cui parlava Mario Dr… - NicolaPorro : Mentre l’#Italia è nella morsa delle chiusure e del caos sui #vaccini, ecco cosa succede nel chiuso delle stanze de… - NicolaPorro : Un clamoroso conteggio di Cdp sui ritardi dell’#Europa. Ecco il mio pezzo di oggi su @ilgiornale ?? - Dunya_Doner_ : RT @sole24ore: Vaccini, ecco il piano: 500mila dosi al giorno e 80% di immunizzati entro settembre. In campo anche i medici della grande di… - robreg1 : RT @sumaistu47: Con #SuperMario ne usciremo presto. C'è un abisso siderale tra lui e il pupazzo incompetente e vanesio cacciato da @matteor… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ecco

I due pilastri per condurre una rapida campagna - rende noto il governo - sono la distribuzione efficace e puntuale deie l'incremento delle somministrazioni giornaliere. L'obiettivo è di ......alla somministrazione deicambia in base ad una serie di fattori, in particolare sesso , età e peso . Come mostrano i primi dati sulle vaccinazioni provenienti da varie parti del mondo....Firenze, 13 marzo 2021 - Riaprono stasera, 13 marzo, le agende per le vaccinazioni Covid con Astrazeneca grazie ad una nuova fornitura appena arrivata. Sono 20mila le dosi a disposizione che saranno s ...La Regione Piemonte ha pubblicato un aggiornamento sull'andamento della campagna vaccinale anti-Covid. Ecco i dati di sabato 13 marzo nel dettaglio. Oggi sono 11.510, tra cui 7.791 ultraottantenni, le ...