Vaccini, AstraZeneca taglia ancora le forniture all’Ue. Patheon Thermo Fisher firma lettera di intenti per produzione di massa in Italia (Di sabato 13 marzo 2021) La campagna vaccinale prosegue, ha spiegato Mario Draghi, “con rinnovata intensità”. Ma poche ore dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio arriva la notizia di un ulteriore taglio delle forniture di AstraZeneca. Il colosso anglosvedese, nel mirino in diversi Paesi europei per il ritiro di lotti e casi di decessi “sospetti”, ha annunciato nuovi tagli alle forniture all’Ue. “AstraZeneca è dispiaciuta di annunciare carenze nelle spedizioni pianificate di Vaccini contro il Covid-19 all’Unione europea, nonostante il lavoro instancabile per accelerare le forniture”, si legge in una nota del gigante anglo-svedese. Ieri Reuters aveva anticipato la decisione, dando notizia di un documenti condiviso con funzionari europei e datato 10 marzo, in cui l’azienda annunciava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) La campagna vaccinale prosegue, ha spiegato Mario Draghi, “con rinnovata intensità”. Ma poche ore dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio arriva la notizia di un ulteriore taglio delledi. Il colosso anglosvedese, nel mirino in diversi Paesi europei per il ritiro di lotti e casi di decessi “sospetti”, ha annunciato nuovi tagli alle. “è dispiaciuta di annunciare carenze nelle spedizioni pianificate dicontro il Covid-19 all’Unione europea, nonostante il lavoro instancabile per accelerare le”, si legge in una nota del gigante anglo-svedese. Ieri Reuters aveva anticipato la decisione, dando notizia di un documenti condiviso con funzionari europei e datato 10 marzo, in cui l’azienda annunciava ...

