Vaccini, AstraZeneca taglia ancora le dosi per i Paesi Ue | E Bruxelles 'valuta misure contro l'azienda'

Dopo l'ennesimo taglio da parte di AstraZeneca nella fornitura di dosi di vaccino ai Paesi Ue, Bruxelles starebbe valutando misure contro il colosso anglo - svedese. Intanto l' Ema garantisce la ...

ilpost : Perché non c’è da agitarsi sui vaccini di AstraZeneca - lorepregliasco : Chissà quanti dubbi e paure avranno generato, soprattutto in persone fragili e anziane, i titoli allarmistici infon… - matteograndi : La prossima volta in cui parlando di disinformazione punterete l’indice contro il web, ricordatevi di come i cosidd… - Cavalierenero64 : RT @MarcoRizzoPC: In tempi non sospetti -3 dicembre 2020- quando sollevai il problema di chi dovesse risarcire in caso di problemi causati… - marp8591 : #vaccini & #AstraZeneca : #Bassetti in un intervista si è fatto sfuggire 'anche se muore 1 su 10000 che problema c'è ?' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini AstraZeneca Astrazeneca annuncia nuovi tagli nelle consegne all'Ue Il colosso farmaceutico anglo - svedese AstraZeneca ha annunciato nuovi tagli alle forniture di vaccini pianificate per l'Unione europea, senza specificare l'entità della 'carenza' dichiarata in una nota. Il gruppo al centro di timori e ...

Reazioni ai vaccini, dati governo inglese. 502 morti, 87387 reazioni, 43 cechi Come con tutti i vaccini e medicinali, la sicurezza dei vaccini Covid - 19 viene continuamente ...7 milioni di dosi del vaccino dell'Università di Oxford / AstraZeneca e circa 0,8 milioni di seconde ...

Coronavirus oggi. AstraZeneca, nuovi tagli alle forniture di vaccini all'Ue. Morto Raoul Casadei Il Sole 24 ORE Vaccino Covid, domande e risposte: tutto quello che sappiamo I dubbi sui vaccini corrono sui social e si alimentano di fake news. Ma come stanno veramente le cose? Per rispondere alle domande più comuni e ai timori più o meno infondati ...

Siena, 10% di disdette per il vaccino dopo il caso AstraZeneca Sono arrivate disdette dalle vaccinazioni anti-Covid da quando è stata resa pubblica la notizia dello stop ad un lotto di AstraZeneca .

