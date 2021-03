Usa, un giudice rimuove Xiaomi dalla blacklist introdotta da Trump: «La sicurezza nazionale non è a rischio» (Di sabato 13 marzo 2021) Buone notizie per Xiaomi, la società cinese produttrice di smartphone tra le più grandi al mondo. Un giudice del distretto di Columbia, Rudolph Contreras, ha deciso di rimuovere l’azienda cinese da una blacklist sulla quale era stata inserita dall’amministrazione di Donald Trump pochi giorni prima che l’ex presidente lasciasse la Casa Bianca. La decisione è stata presa in attesa di una sentenza di merito del tribunale perché, secondo il giudice, i dicasteri americani per la Difesa e il Tesoro che l’avevano inserito nella lista «non hanno dimostrato che gli interessi di sicurezza nazionale in gioco in questo caso fossero imperativi». La sentenza è arrivata lo stesso giorno in cui gli Usa hanno inserito Huawei e ZTE nell’elenco dei produttori cinesi di ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Buone notizie per, la società cinese produttrice di smartphone tra le più grandi al mondo. Undel distretto di Columbia, Rudolph Contreras, ha deciso dire l’azienda cinese da unasulla quale era stata inserita dall’amministrazione di Donaldpochi giorni prima che l’ex presidente lasciasse la Casa Bianca. La decisione è stata presa in attesa di una sentenza di merito del tribunale perché, secondo il, i dicasteri americani per la Difesa e il Tesoro che l’avevano inserito nella lista «non hanno dimostrato che gli interessi diin gioco in questo caso fossero imperativi». La sentenza è arrivata lo stesso giorno in cui gli Usa hanno inserito Huawei e ZTE nell’elenco dei produttori cinesi di ...

