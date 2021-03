Uomini e Donne, incidente per Gemma Galgani che cade dalle scale e rimane ferita (Di sabato 13 marzo 2021) Piccolo incidente per la dama più famosa di Uomini e Donne, ovvero Gemma Galgani. La registrazione di ieri, 12 marzo, non sarebbe iniziata nel migliore dei modi. SPOILER Come riporta ilvicolodellenews.it infatti, la puntata inizia con Gemma Galgani che viene invitata ad entrare in studio: parte la canzone Vola l’Ape Maia, scelta appositamente dall’opinionista Tina Cipollari, e la dama di Torino fa la sua passerella. Purtroppo però, mentre scende gli ultimi gradini, Gemma cade dalle scale. Quando si siede, la conduttrice nota che la Galgani sta perdendo molto sangue, quindi viene invitata ad uscire dallo studio per farsi medicare e per cambiare le calze. Nel mentre, in ... Leggi su trendit (Di sabato 13 marzo 2021) Piccoloper la dama più famosa di, ovvero. La registrazione di ieri, 12 marzo, non sarebbe iniziata nel migliore dei modi. SPOILER Come riporta ilvicolodellenews.it infatti, la puntata inizia conche viene invitata ad entrare in studio: parte la canzone Vola l’Ape Maia, scelta appositamente dall’opinionista Tina Cipollari, e la dama di Torino fa la sua passerella. Purtroppo però, mentre scende gli ultimi gradini,. Quando si siede, la conduttrice nota che lasta perdendo molto sangue, quindi viene invitata ad uscire dallo studio per farsi medicare e per cambiare le calze. Nel mentre, in ...

