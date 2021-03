Una Vita, anticipazioni spagnole: Mendez arresta Santiago (Di sabato 13 marzo 2021) I destini di Santiago e Felipe torneranno ad intrecciarsi ad Una Vita,come annunciano le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5. Se l'arrivo del Becerra ad Acacias ha distrutto la felicità e la serenità dell'Alvarez Hermoso, infatti, nel corso dei prossimi episodi avverrà esattamente il contrario e il marito di Marcia verrà addirittura arrestato proprio a causa dell'avvocato. Nel dettaglio, a breve Genoveva riuscirà nel suo obiettivo e farà in modo che i vicini di Acacias caccino via Ursula per sempre. La Dicenta, però, giurerà vendetta soprattutto contro la Salmeron e si recherà in carcere da Cesar Andrade per stipulare con lui un patto. Ursula, infatti, gli assicurerà la testa di Felipe, testimone chiave in vista del processo che lo vede imputato con l'accusa di trafficante di donne, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 13 marzo 2021) I destini die Felipe torneranno ad intrecciarsi ad Una,come annunciano ledella soap opera di Canale 5. Se l'arrivo del Becerra ad Acacias ha distrutto la felicità e la serenità dell'Alvarez Hermoso, infatti, nel corso dei prossimi episodi avverrà esattamente il contrario e il marito di Marcia verrà addiritturato proprio a causa dell'avvocato. Nel dettaglio, a breve Genoveva riuscirà nel suo obiettivo e farà in modo che i vicini di Acacias caccino via Ursula per sempre. La Dicenta, però, giurerà vendetta soprattutto contro la Salmeron e si recherà in carcere da Cesar Andrade per stipulare con lui un patto. Ursula, infatti, gli assicurerà la testa di Felipe, testimone chiave in vista del processo che lo vede imputato con l'accusa di trafficante di donne, ...

Advertising

juventusfc : La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus - thetrueshade : Vorrei che la mia vita fosse come il profilo di Varriale. Una realtà distorta in cui esistono solo le mie vittorie… - GoalItalia : Una vita al servizio della @OfficialASRoma ?????? Bruno Conti compie 66 anni ?? - SavardiMaria : RT @aforista_l: Crea più allarme una persona che muore dopo il vaccino di centomila persone che muoiono prima di essersi vaccinate. Così è… - _amalia27 : RT @fabianadagosti4: se me vedesse mi sorella quello che scrivo mi prenderebbe in giro per una vita #hatirliyorum -