Una Vita | anticipazioni 14 marzo | un pericoloso ricatto

(Di sabato 13 marzo 2021) Una, dopo la consueta pausa del sabato, torna su Canale 5 domenica 14alle ore 16,30 e lemettono in evidenza che sarà un appuntamento denso di novità e colpi di scena. Nel dettaglio, La disputa tra Marcelina e Lolita a causa del grammofono arriverà finalmente ad una svolta per opera di Jacinto, che solleciterà la moglie a smetterla e alla fine l'uomo riuscirà ad ottenere il suo scopo. Nel frattempo, Santiago si impegnerà affinché Marcia possa ritrovare il sorriso e un po' di serenità e proverà a rallegrarla con alcuni trucchi di prestidigitazione. Per Camino, intanto, si aprirà un capitolo molto emozionate della suain quanto si appresterà a varcare la soglia dell'atelier di pittura di Maite che la attenderà per darle lezioni di disegno. La nipote di Armando, infatti, ha constatato ...

Advertising

juventusfc : La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus - thetrueshade : Vorrei che la mia vita fosse come il profilo di Varriale. Una realtà distorta in cui esistono solo le mie vittorie… - GoalItalia : Una vita al servizio della @OfficialASRoma ?????? Bruno Conti compie 66 anni ?? - ECircolare : @feliciaflorea Beh,non vorrei sembrare cattiva ma,considerando le sue qualità tecniche/artistiche nella danza, se n… - GildaYork67 : Quanti uomini ho sentito dire che desiderano una donna intelligente nella loro vita!.. Io li incoraggierei a pensar… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita

Giuseppe Bianchi, però, è un miracolato: 'pallottola mi colpisce in pieno petto ma, forata... La notte diventa giorno e il bombardamento può durare giorni interi trasformando lain inferno.Seicentomila morti, tanti più feriti e mutilati, supopolazione che nel 1915 era di 38 milioni. Per i fanti, un'orribilenelle trincee, in attesa di un ordine d'attacco che comportava ...Ginevra Elkann ospite per la prima volta a Verissimo di Silvia Toffanin per ricordare il nonno Gianni Agnelli nel centenario della sua nascita ...Festa del papà 2021, quando si festeggia? Il prossimo 19 marzo, giorno di San Giuseppe: ecco una serie di frasi d'auguri, simpatiche e commoventi.