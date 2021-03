Un Posto al Sole, spoiler marzo: Filippo è gravemente malato? (Di sabato 13 marzo 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole marzo 2021 con nuove preoccupanti verità che riguardano uno dei personaggi più amati dal pubblico, Filippo Sartori. Che cosa gli accade? I mal di testa di Filippo Le prossime puntate Un Posto al Sole rivelano qualcosa di molto preoccupante per Filippo Sartori e le sue condizioni di salute. ll figlio di Roberto Ferri è senza dubbio uno dei protagonisti più amati dai fan della soap napoletana, sin da quando è arrivato poco più che ragazzino. Il classico principe azzurro che incanta per i suoi modi gentili e per le sue storie colme di grandi colpi di scena. Filippo nonostante tutto in questi anni ha dovuto affrontare tantissimi dolori, dalla perdita della madre sino alla scomparsa del suo primo figlio. Il ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 13 marzo 2021) Anticipazioni Unal2021 con nuove preoccupanti verità che riguardano uno dei personaggi più amati dal pubblico,Sartori. Che cosa gli accade? I mal di testa diLe prossime puntate Unalrivelano qualcosa di molto preoccupante perSartori e le sue condizioni di salute. ll figlio di Roberto Ferri è senza dubbio uno dei protagonisti più amati dai fan della soap napoletana, sin da quando è arrivato poco più che ragazzino. Il classico principe azzurro che incanta per i suoi modi gentili e per le sue storie colme di grandi colpi di scena.nonostante tutto in questi anni ha dovuto affrontare tantissimi dolori, dalla perdita della madre sino alla scomparsa del suo primo figlio. Il ...

