Un Posto al Sole, anticipazioni lunedì 15 marzo 2021: Michele ritorna, la reazione di Silvia (Di sabato 13 marzo 2021) Continuano ad appassionare le vicende della più longeva soap italiana Un Posto al Sole. La fiction in onda quotidianamente su Rai 3 è seguita da tantissimi spettatori che negli ultimi anni ne hanno decretato il successo e anche la continua conferma nella sua realizzazione. In più occasioni infatti la soap made in Napoli ha rischiato di chiudere, i vertici Rai hanno più volte pensato che fosse arrivato il momento di mandare in pensione i vari protagonisti di Un Posto al Sole per poi cambiare direzione. Un Posto al Sole solonotizie24Un Posto al Sole, il ritorno improvviso di Michele: la reazione di Silvia Nella puntata del 15 marzo ci saranno molte novità e sorprese che incanteranno i ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021) Continuano ad appassionare le vicende della più longeva soap italiana Unal. La fiction in onda quotidianamente su Rai 3 è seguita da tantissimi spettatori che negli ultimi anni ne hanno decretato il successo e anche la continua conferma nella sua realizzazione. In più occasioni infatti la soap made in Napoli ha rischiato di chiudere, i vertici Rai hanno più volte pensato che fosse arrivato il momento di mandare in pensione i vari protagonisti di Unalper poi cambiare direzione. Unalsolonotizie24Unal, il ritorno improvviso di: ladiNella puntata del 15ci saranno molte novità e sorprese che incanteranno i ...

