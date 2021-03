Un grande mistero chiamato zuppa inglese (Di sabato 13 marzo 2021) Pan di Spagna o al massimo savoiardi imbevuti di Alchermes, strati di crema pasticcera, una spruzzata di cioccolato. La fa facile, la zuppa inglese, ché lei è un po’ ruffiana e piaciona: se hai la teglia davanti e chi l’ha preparata ha calibrato bene le dosi, la teglia poi non deve manco essere passata in lavastoviglie. Meno semplice è stabilire da dove venga questo dessert definito dalla gastronoma britannica Elizabeth David nel libro Italian Food, del 1954, «uno scherzo esuberante» nonché un «trifle (il suo corrispettivo, un dolce inglese stratificato allo stesso modo, Ndr.) fin troppo glorificato». Parecchie regioni italiane, incluse Emilia-Romagna e Toscana, lo rivendicano come proprio, ma alcuni non osano mettere in dubbio le sue origini britanniche, adducendo a un’appropriazione da parte di espatriati nel XIX secolo a Firenze. ... Leggi su linkiesta (Di sabato 13 marzo 2021) Pan di Spagna o al massimo savoiardi imbevuti di Alchermes, strati di crema pasticcera, una spruzzata di cioccolato. La fa facile, la, ché lei è un po’ ruffiana e piaciona: se hai la teglia davanti e chi l’ha preparata ha calibrato bene le dosi, la teglia poi non deve manco essere passata in lavastoviglie. Meno semplice è stabilire da dove venga questo dessert definito dalla gastronoma britannica Elizabeth David nel libro Italian Food, del 1954, «uno scherzo esuberante» nonché un «trifle (il suo corrispettivo, un dolcestratificato allo stesso modo, Ndr.) fin troppo glorificato». Parecchie regioni italiane, incluse Emilia-Romagna e Toscana, lo rivendicano come proprio, ma alcuni non osano mettere in dubbio le sue origini britanniche, adducendo a un’appropriazione da parte di espatriati nel XIX secolo a Firenze. ...

