Un 60enne guarito dal Covid stampa 10mila opuscoli informativi per i concittadini di Empoli | «Vi racconto cosa ho imparato»

(Di sabato 13 marzo 2021) Diecimila brochure informative per spiegare alle persone come e perché lottare contro il-19. Dopo 21 giorni di ricovero e una battaglia vinta contro il virus, Gian Luca Borsellini, imprenditore toscano di 60 anni, ha deciso di condividere con gli altri la sua dura esperienza. E così dopo essere stato dimesso dall’ospedale San Giuseppe di, l’uomo hato in proprio migliaia difacendosi aiutare dal direttore di medicina interna Luca Masotti e dal giovane nipote vignettista Damiano Salvatori. Un modo di reagire ai difficili giorni vissuti che ha colpito anche lo stesso Comune di: l’amministrazione ha deciso di patrocinare l’iniziativa e già nei prossimi giorni aiuterà nella distribuzione delle prime brochure. «Per fortuna ce l’ho ...

