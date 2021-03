Ultimi Sondaggi politici, Euromedia: sale M5S, scende Pd, netto vantaggio di Lega, Fdi e Fi (Di sabato 13 marzo 2021) Gli Ultimi Sondaggi politici manifestano una certa convergenza rispetto ad alcuni trend. Lo si evince anche dalle rilevazioni di Euromedia pubblicate da La Stampa nell'edizione di sabato 13 marzo 2021. In oggetto ci sono le intenzioni di voto e il dato che balza agli occhi è il fatto che si tratti di un altro Sondaggio che certifica la risalita del M5s dopo l'impegno di Giuseppe Conte. Un passaggio che permette alla potenziale coalizione composta da pentastellati e centrosinistra a risalire, nonostante il calo del Pd. Resta, almeno stando ai dati, ancora lontano il centrodestra. Ultimi Sondaggi: conferme dell'evoluzione per Pd e M5s Il Sondaggio sulle intenzioni voto si riferisce al 9 marzo e segnala le differenze con i dati ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 13 marzo 2021) Glimanifestano una certa convergenza rispetto ad alcuni trend. Lo si evince anche dalle rilevazioni dipubblicate da La Stampa nell'edizione di sabato 13 marzo 2021. In oggetto ci sono le intenzioni di voto e il dato che balza agli occhi è il fatto che si tratti di un altroo che certifica la risalita del M5s dopo l'impegno di Giuseppe Conte. Un passaggio che permette alla potenziale coalizione composta da pentastellati e centrosinistra a risalire, nonostante il calo del Pd. Resta, almeno stando ai dati, ancora lontano il centrodestra.: conferme dell'evoluzione per Pd e M5s Ilo sulle intenzioni voto si riferisce al 9 marzo e segnala le differenze con i dati ...

