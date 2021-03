Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di sabato 13 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 10.00 – Juve-Napoli, svelato il motivo del rinvio – Una telefonata avrebbe scaturito il rinvio del match tra Juve e Napoli. I dettagli. Ore 9.30 – Milan, occhio a Kessie – Arsenal e Manchester United hanno messo nel mirino il centrocampista ivoriano ma i rossoneri non hanno alcuna intenzione di cederlo. Le Ultime. Ore 9.00 – Bologna, Barrow si racconta – L’attaccante del Bologna si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport, spiegando anche le differenze tra Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini. Le sue parole. Ore 8.50 – Inter, pronto il rinnovo di Barella – Stipendio a 4.5 milioni e fascia da capitano, l’Inter vuole blindare il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 10.00 – Juve-Napoli, svelato il motivo del rinvio – Una telefonata avrebbe scaturito il rinvio del match tra Juve e Napoli. I dettagli. Ore 9.30 – Milan, occhio a Kessie – Arsenal e Manchester United hanno messo nel mirino il centrocampista ivoriano ma i rossoneri non hanno alcuna intenzione di cederlo. Le. Ore 9.00 – Bologna, Barrow si racconta – L’attaccante del Bologna si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport, spiegando anche le differenze tra Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini. Le sue parole. Ore 8.50 – Inter, pronto il rinnovo di Barella – Stipendio a 4.5 milioni e fascia da capitano, l’Inter vuole blindare il ...

Advertising

fanpage : ??Morte Giuseppe Maniscalco, il referto dell'autopsia esclude il nesso con la dose del vaccino #AstraZeneca - fanpage : Avviso di garanzia per l'amministratore delegato di #AstraZeneca - Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - CorriereCitta : Roma, salta la domenica ecologica: per l’ultimo weekend in zona gialla niente blocco delle auto - corgiallorosso : #Micki rientra dopo la sosta. #Smalling, nuovo stop -